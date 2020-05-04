2222 جولة رقابية وتغريم 688 منشأة

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كثفت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة. كما كثّفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية، ومخلفات الهدم والبناء، وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة أكثر من 2222 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية جرى خلالها إغلاق 110 منشآت مخالفة، وإشعار وإنذار 578 منشأة، وإتلاف 9445 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى أخذ 439 عيّنة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة.

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