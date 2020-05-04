شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنضم لمؤتمر الاستجابة لجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

رحبت المملكة بصفتها رئيس مجموعة العشرين بالنداء الدولي لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا، بحيث تكون متوافرة للجميع وبتكلفة مناسبة.

وستشارك المملكة في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا والذي سيُعقد اليوم، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والنرويج. ويهدف المؤتمر إلى جمع التبرعات لتلبية الحاجة العاجلة التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي، كما أشار المجلس العالمي لرصد التأهب إلى أنه يجب تقديم هذه الأموال على وجه السرعة لتطوير لقاح مضاد للفيروس بالإضافة إلى توفير موارد التشخيص والعلاج.

ولأن الجائحة العالمية تستوجب استجابة وتعاونا دوليين، فمن أولويتنا كمجتمع دولي أن نحمي الناس وسبل عيشهم وأن نضمن للجميع فرص التعافي من هذه الجائحة.

ولطالما قادت مجموعة العشرين جهود الاستجابة العالمية وهي ملتزمة بالمحافظة على جميع الجهود في مكافحة هذه الجائحة. وقد اتخذت دول المجموعة إجراءات غير مسبوقة وبسرعة غير معتادة للتعامل مع التحديات الصعبة التي فرضتها الأزمة على الصحة العامة والاقتصاد العالمي.

وتدعو رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الشركاء الدوليين لدعم الحملة التمويلية، حتى نؤكد رسالتنا «للأجيال القادمة» بأننا تغلبنا على جائحة فيروس كورونا المستجد كمجتمع عالمي واحد. وقد سبق وأن تعهدت المملكة بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود التمويل العالمية.