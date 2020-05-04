شكرا لقرائتكم خبر عن 5258 خدمة طبية للاجئين السوريين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

وقد راجع العيادات خلال أبريل الماضي، 2.963 مريضا، حصلوا على 5.258 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى مع اتباع الإجراءات اللازمة وأخذ جميع الاحتياطات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتم تقديم الخدمات للمرضى في بيئة طبية آمنة. واستقبلت عيادات الصحة العامة 351 مريضا، وعيادات العيون 354 مستفيدا، وقسم الطوارئ 336 فردا، وعيادات الأسنان 326 مريضا، وعيادات الأطفال 286 فردا، مع تقديم 270 لقاحا، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 234 مريضا، وعيادات العظام 213 حالة، وعيادات القلب 207 أفراد، وعيادات المسالك البولية 204 مرضى، وعيادات الجهاز الهضمي 71 حالة، والعيادات النسوية 204 نساء، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 37 مستفيدا، والعيادات النفسية 5 مرضى. وقالت المدير الطبي للمشروع د. منار مقصود، إن مركز الأمل الطبي يهدف لخدمة أكثر من 45000 مستفيد.