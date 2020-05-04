شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية للمحتاجين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالا غذائية في عدد من الدول مدا ليد العون للمحتاجين في الدول الصديقة والشقيقة.

ففي لبنان وزع المركز 217 سلة غدائية، تزن 16 طنا و58 كيلو جراما، على الأسر الأكثر احتياجا في بيروت، استفاد منها 1247 فردا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية. وذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

السودان

وفي جمهورية السودان الشقيق وزع المركز أول أمس، 2250 سلة غذائية رمضانية في مناطق حي ديم النور، وسللاب، وحي الوحدة، ودار السلام، والأوليب، وأربعات، ودار النعيم، وحي القنب، وجبيت المعادن التابعة لمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، استفاد منها 13.500 فرد. وذلك ضمن مشروع توزيع 38.211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.

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الصومال

ووزع المركز 1200 سلة غذائية رمضانية تزن 108 أطنان، في مديرية حمرويني وضواحي مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 7200 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية. وأكد مساعد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة، سعي المركز الدائم إلى تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في الصومال، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت في العالم أجمع، مقدما شكره لوزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالية على التعاون وتقديمها التسهيلات في إيصال السلال الغذائية إلى المحتاجين. وأوضح مدير عام جمعية المصباح للتنمية إبراهيم جيدي بدوره أنه سيتم تخصيص 700 سلة غذائية للمحتاجين من ذوي الإعاقة في مديرية حمرويني و500 سلة غذائية أخرى للأسر المحتاجة في ضواحي العاصمة مقديشو. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 10.761 سلة غذائية للمحتاجين في الصومال خلال شهر رمضان المبارك يستفيد منها 64.566 شخصا.

باكستان

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة أول أمس، ولليوم التاسع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جرى توزيع 1645 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 9.870 فردا في مناطق لاهور، ومظفر جر، وباك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب. وجرى توزيع 750 سلة غذائية تزن 24 طنا في منطقة لاهور، استفاد منها 4500 فرد، و260 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1560 فردا، و267 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1602 فرد، و240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1440 فردا، و128 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 768 فردا. ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.