شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تدشن منصة «إنفاذ» والان نبدء بالتفاصيل

وجّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» الشيخ د. وليد الصمعاني، أمس بإطلاق الموقع الإلكتروني للمركز، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة، حيث ستُمكن منصة التسجيل المرخصين من القطاع الخاص من الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

وتشكل الأنشطة المتاحة لدى «إنفاذ» فرصاً متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، بالإضافة إلى هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم، كما يهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية.