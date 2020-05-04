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قدم النيجيري أحمد موسى لاعب خط وسط فريق النصر الشكر لجميع من سانده أثناء بقائه في العزل الطبي والذي استمر 14 يوماً بعد عودته من السعودية إلى نيجيريا.
وقال عبر حسابه في انستغرام: "أشكر كل شخص منكم، أصدقائي، وعائلتي، واللاعبين، على دعواتكم ودعمكم خلال فترة العزل الصحي، لقد كانت تجربة جيدة".
وأضاف: أناشدكم جميعاً بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومة والجهات المسؤولة، ومعاً يمكننا القضاء على الفيروس والعودة إلى حياتنا الطبيعية، شكراً مرة أخرى، وأقدركم جميعاً.أحمد موسى فريق النصر فيروس كورونا الجديد
موسى: أناشدكم الالتزام بالتعليمات للقضاء على "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-03
قدم النيجيري أحمد موسى لاعب خط وسط فريق النصر الشكر لجميع من سانده أثناء بقائه في العزل الطبي والذي استمر 14 يوماً بعد عودته من السعودية إلى نيجيريا.
وقال عبر حسابه في انستغرام: "أشكر كل شخص منكم، أصدقائي، وعائلتي، واللاعبين، على دعواتكم ودعمكم خلال فترة العزل الصحي، لقد كانت تجربة جيدة".
وأضاف: أناشدكم جميعاً بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومة والجهات المسؤولة، ومعاً يمكننا القضاء على الفيروس والعودة إلى حياتنا الطبيعية، شكراً مرة أخرى، وأقدركم جميعاً.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:52 PM
بعد أن قضى 14 يوماً في العزل الطبي
قدم النيجيري أحمد موسى لاعب خط وسط فريق النصر الشكر لجميع من سانده أثناء بقائه في العزل الطبي والذي استمر 14 يوماً بعد عودته من السعودية إلى نيجيريا.
وقال عبر حسابه في انستغرام: "أشكر كل شخص منكم، أصدقائي، وعائلتي، واللاعبين، على دعواتكم ودعمكم خلال فترة العزل الصحي، لقد كانت تجربة جيدة".
وأضاف: أناشدكم جميعاً بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومة والجهات المسؤولة، ومعاً يمكننا القضاء على الفيروس والعودة إلى حياتنا الطبيعية، شكراً مرة أخرى، وأقدركم جميعاً.
، موسى: أناشدكم الالتزام بالتعليمات للقضاء على "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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