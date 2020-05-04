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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".
وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الدوري الألماني فيروس كورونا الجديد
وزير الداخلية الألماني يطالب بعودة الدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-03
قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:35 PM
قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".
، وزير الداخلية الألماني يطالب بعودة الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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