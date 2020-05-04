السعودية | أسبوع ماطر على الجزيرة العربية وجنوب السعودية الأغزر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع العديد من المهتمين بالطقس، تعرض أجزاء من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن، لحالة جوية مطيرة بدأت منذ أمس الأحد، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء منها مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

واوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الفلكي خالد الزعاق لـ"العربية.نت": أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن هناك منخفضين منخفض يؤثر على الأجزاء الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية، ومنخفض يؤثر على الأجزاء الشمالية الغربية من الجزيرة العربية.

وتشمل الأجزاء الجنوبية الشرقية اليمن وعمان وجنوب السعودية "عسير الباحة نجران"، وهذا نتيجة التكونات السحوبية المتولدة من بحر العرب كعادتها في هذا الموسم، بما يسمى موسم الأمطار الصيفية، وهنالك حالة متخلقة محلياً التي هي الأمطار الشمالية الغربية وتشمل مصر والاجزاء الشمالية الغربية من السعودية ثم تتحول للأجزاء الوسطى بالسعودية خلال الأحد والأثنين والثلاثاء.

وفيما ذكر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من شرق الشمالية والجوف، وأجزاء من حائل والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية، خاصة الربع الخالي وشرق وجنوب مكة والمدينة المنورة، واستمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع أن تمتد الإمارات و عمان واليمن، ومتوقع أن تكون قوة الحالة الممطرة، على الباحة وعسير وجازان ونجران، وكلما تم الاتجاه شرقاً نحو الربع الخالي واليمن ثم سلطنة عمان والإمارات، وفرصة جريان الأودية بالسيول فيها أمر وارد، مع نشاط للرياح وحبات البرد، وهذه توقعات والتغيير وارد.