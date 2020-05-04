تطبيق “توكلنا” لإدارة التصاريح الإلكترونية خلال فترة “منع التجول” فى السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 4 مايو 2020 02:20 صباحاً - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عن إطلاق تجريبي لتطبيق “توكلنا”، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول من إصدار التصاريح إلكترونياً لموظفيها.

ويمكن التطبيق الجديد في شكله التجريبي، من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

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وأوضحت الهيئة، أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق “توكلنا”، الذي سيكون التسجيل فيه متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين.

وسيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل “تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين”.

ويعد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية والذي يقدم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في المملكة علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.