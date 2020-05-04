الكشف عن سبب ارتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى ما فوق الألف حالة يومياً

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 4 مايو 2020 02:20 صباحاً - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، عن سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ما فوق الألف إصابة يومياً خلال الأسبوعين الماضي والجاري.

وأوضح العبد العالي أن خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات الأزمة، أن التزايد الملحوظ في عدد الإصابات يرجع إلى جهود الوزارة من خلال حملات الرصد والتقصي والمسح النشط الموجه لبؤر تفشي الفيروس في عدد من مناطق المملكة.

وأضاف العبد العالي أن موجة الارتفاع في العالم كله في هذه الجائحة تمر بمراحل زمنية، وكلما تقدمت المراحل الزمنية توقعنا أن يكون هناك رصد لاكتشاف لحالات أكثر وأكثر.

ولفت العبد العالي إلى أنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات، إلا أن منحنى الرصد لم يصل بعد إلى ارتفاع كبير بمؤشرات خطرة، بسبب الإجراءات الاحترازية والتدخلات التي جعلت الأرقام تبقى في نطاق معين ولم ترتفع بدرجة مقلقة تعجز الخدمات الصحية عن استيعابها.