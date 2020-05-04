السعودية تنتظر حدثا جويا صعباً منتصف الأسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 4 مايو 2020 02:20 صباحاً - أعلن موقع “طقس العرب” عن سيطرة مرتفع جوي فوق القارة الأفريقية وصولاً إلى مناطق هامة من القارة الأوروبية خلال الأيام المقبلة، وحدد يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونتيجة لذلك، أشار الموقع إلى اندفاع كتلة هوائية باردة عبر طبقات الجو المختلفة، وبالتالي منخفض جوي يتحرك من قبرص إلى المملكة العربية السعودية.

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ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير مصاحبة أمطار منتظمة مع نشاط لحركة الرياح، بالإضافة إلى تشكل موجات غبارية شرقي المملكة.

ويصاحب المنخفض أجواء شتوية ممطرة على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة، وتدني درجات الحرارة في فترات اليل لتصل إلى ما دون 10 درجات.

وأضاف الموقع أن المنخفض الجوي سيزول مساء الأربعاء ويعود الطقس للاستقرار يوم الخميس.