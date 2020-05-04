، شاهد.. "بلدية طريف" تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والأسواق والمستودعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - استبعاد 3 عمال وتحرير مخالفات ومصادرة مواد فاسدة

ضبطت بلدية محافظة طريف عددًا من المخالفات خلال جولاتها الرقابية، أدت لاستبعاد ثلاثة من العمال، وتحرير مخالفات، ومصادرة 12 كجم من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتفصيلاً، وضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تقوم بلدية محافظة طريف بأعمال الإصحاح البيئي ضمن الإجراءات الوقائية، والوقوف على المنشآت الغذائية من نظافة وتعقيم، ومراقبة الأسواق والمطاعم وغيرها.

من جهة أخرى، أكد عثمان صالح الضبعان، رئيس بلدية محافظة طريف، أن توجيهات أمين المنطقة شمام سعيدان الشمري تشدِّد على تكثيف الجولات التفتيشية على المطاعم، وتقوم بمراقبة العاملين؛ وذلك للمحافظة على سلامة المواطنين، والتأكد من حفظ الأطعمة، والتزام العاملين بالتعليمات، ومعاقبة المخالفين.

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