، لمواطن قادم من إيران.. 60 يومًا على تسجيل أول إصابة بكورونا بالسعودية ،

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مضى 60 يومًا على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر منفذ مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 2 مارس الماضي.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة وقتها من خلال بيان نشرته ظهور نتائج مخبرية، تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، لم يفصح عند المنفذ السعودي عن مسار سفره.
وتوالت بعدها الإصابات عالميًّا حتى سجلت أرقامًا قياسية، وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حالة، فيما أُنهيت حياة ما يقارب من 244 ألف شخص حول العالم.
وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 27 ألف حالة، منها 184 حالة وفاة. واتخذت السعودية جملة من الإجراءات الاحترازية منذ تسجيل أول حالة لمنع تفشي المرض وانتشاره على نطاق واسع، من أهمها تعليق الدخول لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، وتعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات السعودية.
وبجانب ذلك قامت حكومة السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين، وتعليق النشاط الرياضي، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات، إضافة لتعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة، وعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًّا بشكل مؤقت.
وكذلك تم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا.إيران فيروس كورونا الجديد
لمواطن قادم من إيران.. 60 يومًا على تسجيل أول إصابة بكورونا بالسعوديةقاسم الخبراني الخليج 365 2020-05-04
مضى 60 يومًا على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر منفذ مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 2 مارس الماضي.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة وقتها من خلال بيان نشرته ظهور نتائج مخبرية، تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، لم يفصح عند المنفذ السعودي عن مسار سفره.
وتوالت بعدها الإصابات عالميًّا حتى سجلت أرقامًا قياسية، وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حالة، فيما أُنهيت حياة ما يقارب من 244 ألف شخص حول العالم.
وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 27 ألف حالة، منها 184 حالة وفاة. واتخذت السعودية جملة من الإجراءات الاحترازية منذ تسجيل أول حالة لمنع تفشي المرض وانتشاره على نطاق واسع، من أهمها تعليق الدخول لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، وتعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات السعودية.
وبجانب ذلك قامت حكومة السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين، وتعليق النشاط الرياضي، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات، إضافة لتعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة، وعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًّا بشكل مؤقت.
وكذلك تم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:25 AM
اتخذت المملكة جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض وانتشاره
مضى 60 يومًا على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر منفذ مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 2 مارس الماضي.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة وقتها من خلال بيان نشرته ظهور نتائج مخبرية، تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، لم يفصح عند المنفذ السعودي عن مسار سفره.
وتوالت بعدها الإصابات عالميًّا حتى سجلت أرقامًا قياسية، وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حالة، فيما أُنهيت حياة ما يقارب من 244 ألف شخص حول العالم.
وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 27 ألف حالة، منها 184 حالة وفاة. واتخذت السعودية جملة من الإجراءات الاحترازية منذ تسجيل أول حالة لمنع تفشي المرض وانتشاره على نطاق واسع، من أهمها تعليق الدخول لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، وتعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات السعودية.
وبجانب ذلك قامت حكومة السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين، وتعليق النشاط الرياضي، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات، إضافة لتعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة، وعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًّا بشكل مؤقت.
وكذلك تم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا.
، لمواطن قادم من إيران.. 60 يومًا على تسجيل أول إصابة بكورونا بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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