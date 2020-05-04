، شاهد.. مقطع فيديو أطلقه طلاب ماجستير الإعلام بجامعة أم القرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - هاشتاق #فوائد_ كورونا يصل للترند

أطلق طلاب قسم الإعلام "الدراسات العليا" بجامعة أم القرى، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث عن الفوائد الاجتماعية التي خلفها فيروس كورونا، وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات من دول الخليج ومصر.

وحقق هاشتاق #فوائد_كورونا نجاحًا كبيرًا بدخوله ضمن قائمة الترندات في المملكة العربية السعودية والعالم العربي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشارك الكثير من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية بنشر الفيديو عبر حساباتهم الشخصية على موقع "تويتر"، أمثال: مدير عام قنوات الـ MBC محمد التونسي، والإعلاميون عادل عصام الدين وعدنان جستنية ومحمد البكيري ورعد الشلال ومحمد أبوهداية وحسن عبدالقادر ورياض الودعان وغيرهم، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام جامعة أم القرى، مثل رئيس القسم الدكتور سالم عريجة، والبروفيسور أسامة المدني، والدكتور فيصل الشميري، وعدد كبير من طلاب القسم والصحفيين ومشاهير السوشيال ميديا في دول الخليج العربي.

وسبق لقسم الإعلام بجامعة أم القرى إطلاق الكثير من المبادرات البارزة والمؤثرة إيجابيًا، خصوصًا مع وباء كورونا، حيث تعد الجامعة من أبرز الجامعات السعودية والخليجية في كثافة المبادرات المؤثرة، ونالت الكثير من الجوائز والمراكز المتقدمة.

وفي هذا الخصوص، تحدث مخرج العمل الإعلامي يحيى جابر، لـ"الخليج 365"، قائلاً إن الانغلاق القسري بين جدران البيت لعدة أيام نتيجة للحجر الصحي المفروض في عدة بلدان عبر العالم، هو أمر غير اعتيادي بالنسبة لعامة الناس إلا في الظروف الاستثنائية، وهو ما تسبب لهم في الكثير من الآثار السلبية التي أثرت على حياتهم النفسية.

وتابع: "من هنا جاءت الفكرة من أجل التغلب على حالة الخوف والهلع الذي أصاب الناس من انتشار الفيروس بنشر طاقة إيجابية تشعرهم بأن ما حصل لهم له فوائد إيجابية، خصوصًا من الناحية الاجتماعية والأسرية".

وأضاف: "شكل الحجر الصحي فرصة للتفرد بالذات، ومنحها قسطًا من الراحة وممارسة الأنشطة المنزلية التي كان الإنسان يتوق لها خلال زحمة انشغالاته اليومية العادية، مثل الاستفادة من الدفء العائلي من خلال اجتماع أفراد الأسرة على مائدة الطعام، ومشاهدة التلفاز، ومناقشة الأمور الحياتية بروية وتفكر، وأيضًا القيام أنشطة ترفيهية مع الأسرة".

وأشار "جابر" إلى أن العمل من إعداد طلاب الماجستير إعلام "شعبة 3" بجامعة أم القرى، ويشرف على المقرر البروفيسور أسامة المدني، ويرأس قسم الإعلام الدكتور سالم عريجة. جامعة أم القرى فيروس كورونا الجديد