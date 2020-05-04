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أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.
وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.وزارة العدل عقود النكاح فيروس كورونا الجديد
542 عقد نكاح وثقتها "العدل" خلال أزمة "كورونا" بالرياضفهد الغبيوي الخليج 365 2020-05-04
أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.
وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:11 AM
من خلال بوابة "ناجز" وبعد تعليق الحضور للعمل
أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.
وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.
، 542 عقد نكاح وثقتها "العدل" خلال أزمة "كورونا" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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