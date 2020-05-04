شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير النقل المستقيل يفجر مفاجأة صادمة ويكشف عدد الوفيات الحقيقي في عدن بسبب فيروس كورونا ..وهوية المسئول عن دخول الوباء لليمن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل المستقيل " صالح الجبواني " عن تسجيل " 16" حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا بعدن وحدوث اصابات عديدة بالوباء العالمي الفتاك في العاصمة صنعاء . وطالب " الجبواني " في تصريحات للجزيرة، السلطات الصحية في كل من صنعاء وعدن الى الصراحة والشفافية وعدم التكتم في كشف الوضع الصحي الطارئ والعدد الحقيقي للمصابين بالفيروس العابر للحدود. واتهم الجبواني رئيس الحكومة الدكتور " معين عبد الملك " بتحمل المسئولية الشخصية عن انتشار فيروس كورونا في اليمن مشيرا الى ان طائرات وسفن دخلت الى البلاد وعلى متنها اجانب مصابين بالوباء العالمي .

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