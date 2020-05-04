شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انقلاب مسلح يحدث الآن.. والداخلية تصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت فنزويلا، اليوم الأحد، عن إحباطها محاولة توغل عن طريق البحر لـ ” مرتزقة إرهابيين ” حاولوا دخول البلاد؛ لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة.



وقال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول: “ حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، اليوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا… وتنفيذ انقلاب على السلطة ” .

وأضاف أن قوات الأمن أحبطت هذه المحاولة، وأصابت أعضاء عديدين في المجموعة وأسقطت آخرين نزلوا على البر في وقت مبكر من اليوم قرب ميناء “لا جويرا” على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كاراكاس.