شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول دولة خليجية تتدخل بين الحوثيين والشيخ ياسر العواضي.. والأخير يتحدى: يدنا على الزناد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد ياسر العواضي أحد مشايخ محافظة البيضاء (وسط اليمن) أن سلطنة عمان طلبت، الأحد، مهلة للتوسط بين جماعة الحوثي وقبائل في المحافظة عقب اندلاع توتر كبير بين الطرفين.

وقال العواضي، وهو عضو البرلمان، في حسابه على تويتر، إن "الأشقاء في السلطنة طلبوا منا مهلة إضافية، وبعد التشاور مع أولياء الدم وإكرامًا للأشقاء في السلطنة، قررنا إعطاءهم المهلة التي طلبوها".

وتابع "اليد على الزناد وكلاً في محجاه"، في إشارة لاستعداد القبائل للحرب في حال فشل الوساطة.

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والأربعاء، أقدم مسلحو جماعة الحوثي على قتل امرأة في منطقة أصبح في البيضاء، عقب مداهمة منزلها بحثًا عن "مطلوبين"، مما تسبب باندلاع مواجهات كبيرة بين الحوثيين وتلك القبائل.

وكان الشيخ العواضي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، قد أعطى الحوثيين مهلة 48 ساعة حتى تسلم الجماعة قاتل المرأة ومحاسبته.

والخميس، رفضت القبائل رغبة الحوثيين بإنهاء الأزمة عبر التحكيم القبلي.