شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع رئيس الوزراء اليمني الأسبق المناضل محمد سالم باسندوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجع رئيس الوزراء اليمني الأسبق ، الأستاذ المناضل، محمد سالم باسندوة بموت زوجته صباح اليوم الأحد.

وذكرت مصادر اعلامية بأن زوجة باسندوة، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، توفت في العاصمة المصرية القاهرة.

Advertisements وبعث عدد من قيادات ومسؤولي الدولة اليمنية الحاليين والسابقين، والاحزاب السياسية، تعازيهم للمناضل باسندوة بوفاة زوجته.

ويعد باسندوة أحد مناضلي الثورة اليمنية.

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