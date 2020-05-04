شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : المملكة أول دولة عربية تتحدى كورونا.. والملك يأمر برفع كل القيود فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة جادة وجريئة، أعلن الأردن اليوم رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، منذ الحجر الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا المستجد.



وجاء القرار الذي اتخذته الأردن اليوم لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من أزمة، حيث سمحت بمعاودة أعمالها لكنها قيدت ذلك بتقليل عدد الموظفين وقواعد تباعد بين الأفراد والإرشادات الصحية.

كما قررت الحكومة مع عودة النشاط الاقتصادي فرض غرامات مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية.

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من جانبه صرح أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام أنه يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات تباعد والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

يذكر أن الأردن أعلنت أمس السبت، عن عدم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، داخل البلاد، بحسب إيجاز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد في المملكة صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وجاء في البيان الذي تم نشره عبر تويتر: "لم تسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سجلت حالة إصابة واحدة على الحدود لسائق شحن أردني قادم من الخارج.