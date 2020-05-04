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السعودية تتجه لاتخاذ إجرءات صارمة مؤلمة لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة، فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا.

وأكد الوزير أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.

وجاء هذا في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم، موضحًا أن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.

‏وقال: “جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة”.

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