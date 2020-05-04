وزارة الصحة تعلن عن 1552 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد ٣ مايو ٢٠٢٠ عن 1552 حالات الإصابة الجديدة و عدد حالات الشفاء الجديدة 369 حالة و 8 حالات وفاة جديدة و كان تعداد الإصابات بحسب مدن المملكة التالية :





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