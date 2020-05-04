بالصور.. ضبط 28 طن أغذية غير مطابقة داخل مستودع غير مرخص بجازان

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن ضبط مستودع للأغذية في جازان يزاول نشاطه بدون ترخيص، ومخالف لاشتراطات التخزين.

وفي بيان، قالت الهيئة إنه بالتعاون مع التجارة وأمانة جازان، والجهات الأمنية، رصدت الهيئة مستودعًا لمنتجات غذائية يزاول نشاطه بدون ترخيص ومخالف لاشتراطات التخزين.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم ضبط ٢٨ طنًا من المواد الغذائية مخزنة في ظروف سيئة، فيما تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عنها.