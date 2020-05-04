مع تزايد درجات الحرارة خلال هذه الفترة..
حذر المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، من انتشار الحيات ومختلف الأفاعي والعقارب في هذه الفترة من العام.
وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال الصخري: "الحذر.. الحذر.. مع بداية فترة كنة الثريا (الكنّة) يزداد ارتفاع درجات الحرارة بمشيئة الله وتقديره؛ لذلك يكثر خروج الحيات ومختلف الأفاعي والعقارب وانتشارها في الصحراء وفي المزارع وقرب مواقع الحلال والماشية".
وأرفق الصخري، مع تغريدته مقطع فيديو، لأحد الثعابين أثناء خروجه من الرمال بسبب درجات الحرارة المرتفعة".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. انتشار الأفاعي والعقارب والحيات في الصحراء وقرب الماشية.. بسبب "كنة الثريا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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