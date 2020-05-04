استئناف المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة أمس الأحد المرحلة السادسة لتطوير حي ⁧‫النكاسة‬⁩ بمكة بعد فصل الخدمات وتستهدف المرحلة إزالة 114 عقاراً، وتمت خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.



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