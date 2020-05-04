مصادرة أكثر من 12 ألف طن من الخضراوات والفواكه بصفا بجدة

أزال مراقبو بلدية الصفا الفرعية كافة البسطات العشوائية من الأرصفة والساحات الخارجية للسوق المركزي ضمن الجهود المتواصلة لمنع البسطات العشوائية المخالفة حيث جرى مصادرة 12800 طنا من الخضروات والفواكه وإتلاف 26 عربة. وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية المهندس عمرو حافظ، أنه استمراراً للجهود المتواصلة مع كافة البلديات الفرعية خلال الفترة الحالية في منع تفشي فيروس كورونا الجديد، وتأمين سلامة الغذاء للسكان واصلت الفرق البلدية رصد الباعة الجائلين في الأرصفة والطرقات ومواقف السيارات لمزاولة بيع الخضراوات والفواكه في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن جولة يومي السبت والأحد 09/10/من شهر رمضان 1441هـ أسفرت عن مصادرة 12800 من الخضراوات وإتلاف 26 عربة عشوائية في حرم سوق السوق المركزي مضيفاً أنه جرى تسليم الجمعيات الخيرية الكميات الصالحة للاستهلاك. وأكد رئيس بلدية الصفا الفرعية أن الجولات الرقابية مستمرة، وستتواصل خلال الفترة المقبلة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.



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