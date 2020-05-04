230 % زيادة بلاغات الهلال الأحمر في عام

استقبلت غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر السعودي أكثر من 1.4 مليون مكالمة، وأكثر من 130 ألف بلاغ إسعافي خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ222 ألف مكالمة، و57 ألف بلاغ إسعافي تم استقبالهم في الفترة نفسها خلال العام الماضي.

فرق وتطوع

بلغت نسبة الزيادة في المكالمات خلال أبريل هذا العام مقارنة بالعام الماضي نحو 600 %، فيما بلغت نسبة الزيادة في البلاغات الإسعافية للفترة نفسها نحو 230 %.

وبلغ عدد الحالات التي نقلتها الفرق الإسعافية للهلال الأحمر خلال أبريل أكثر من 54 ألف حالة، بنسبة زيادة بلغت قرابة 50 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الفرق الإسعافية 1199 فرقة، و1875 متطوعا ومتطوعة، بينما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية للهيئة أكثر من 237 ألفا.

مضاعفة الكوادر

اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات خلال الأسابيع الماضية لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل منع التجول، إذ ضاعفت الهيئة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بـ200 % من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.

خطوط إضافية

استحدثت الهيئة خطوطا إضافية للطوارئ، لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات، كما استحدثت غرفتي عمليات إضافية في مدينة الرياض وجدة، إضافة إلى تفعيل استقبال البلاغات في غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي للهيئة، لتدعيم غرف العمليات المركزية بالمناطق، كما دعّمت الهيئة المراكز الإسعافية بكوادر إضافية متخصصة، وبنسبة زيادة بلغت 10 %.

أبريل 2019

222

ألف مكالمة

57

ألف بلاغ إسعافي

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أبريل 2020

1.4

مليون مكالمة

130

ألف بلاغ

نسبة الزيادة في المكالمات 600 %

نسبة الزيادة في البلاغات الإسعافية 230 %

حالات نقلتها الفرق الإسعافية

54

ألف حالة

50 %

نسبة الزيادة