مبادرة لإعادة تأهيل موظفي الحكومة وتقييم الموظفين وتسكينهم وفق الجدارات

وحسب المصادر، تعتزم الوزارة إعداد وتنفيذ نظام لتطبيق منهجية تقييم القدرات والمهارات، وتأسيس مركز وطني لتقييم القدرات والمهارات، يقوم بخدمة الجهات الحكومية.
وتأتي هذه المشاريع في سياق مبادرة تتبناها الوزارة، لتطوير كفاءات موظفي القطاع العام، ووضع السياسات والأطر العامة والأدلة الاسترشادية، ونماذج تطوير كفاءات الموظفين بما يتماشى مع احتياجات التعليم والتطوير في الجهات الحكومية. كما تهدف المبادرة إلى الإسهام في تطوير برامج خاصة لإعادة تأهيل موظفي القطاع الحكومي.
مخرجات المبادرة
وضع أطر عامة لتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي
إنشاء إطار موحد للجَدارات والمهام الوظيفية
دعم الجهات الحكومية في تطوير الخطط التطويرية الفردية للموظفين
حصر التخصصات الأكاديمية المطلوبة للقوى العاملة
وضع سياسات تحفز تطوير الكفاءات النسائية
التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لتنفيذ برامج تطوير كفاءات موظفي القطاع العام
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