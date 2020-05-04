مبادرة لإعادة تأهيل موظفي الحكومة وتقييم الموظفين وتسكينهم وفق الجدارات

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بصدد إطلاق مشروع يهدف إلى تقييم الموظفين، وتسكينهم وفق الجَدارات المتطلبة والقيم المؤسسية للوزارة بالهيكل التنظيمي والوظائف المعتمدة، إضافة إلى مشروع آخر يستهدف وضع إطار شامل لقياس الأداء للوزارة والفروع. وحسب المصادر، تعتزم الوزارة إعداد وتنفيذ نظام لتطبيق منهجية تقييم القدرات والمهارات، وتأسيس مركز وطني لتقييم القدرات والمهارات، يقوم بخدمة الجهات الحكومية. وتأتي هذه المشاريع في سياق مبادرة تتبناها الوزارة، لتطوير كفاءات موظفي القطاع العام، ووضع السياسات والأطر العامة والأدلة الاسترشادية، ونماذج تطوير كفاءات الموظفين بما يتماشى مع احتياجات التعليم والتطوير في الجهات الحكومية. كما تهدف المبادرة إلى الإسهام في تطوير برامج خاصة لإعادة تأهيل موظفي القطاع الحكومي. مخرجات المبادرة وضع أطر عامة لتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي إنشاء إطار موحد للجَدارات والمهام الوظيفية Advertisements دعم الجهات الحكومية في تطوير الخطط التطويرية الفردية للموظفين حصر التخصصات الأكاديمية المطلوبة للقوى العاملة وضع سياسات تحفز تطوير الكفاءات النسائية التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لتنفيذ برامج تطوير كفاءات موظفي القطاع العام



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