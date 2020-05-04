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إطلاق سراح 69 نزيلا من سجون الشمالية

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أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 69 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، بمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.

شمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 204 نزلاء.

دعا الأمير فيصل بن خالد جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.


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