تساقط للصخور وتحذيرات من السيول بعسير

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير أمس في تساقط للصخور والأتربة ببعض الطرق الرئيسية، إضافة إلى تجمعات للمياه ببعض الشوارع الرئيسية، وشهدت المنطقة سيولا قوية وبردا، خاصة شمال وشرق المنطقة، فيما استنفرت بعض الجهات الحكومية طاقاتها البشرية والآلية لرفع الأضرار عن الطرق وتوعية الأهالي والمقيمين. كذلك شهدت بعض السدود والآبار بالمنطقة ارتفاعا في منسوب المياه.

حالات طارئة

قال متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد لـ«للوطن»، إن الأمطار التي هطلت على المنطقة شملت مدينة أبها ومحافظة سراة عبيدة والحرجة، ولم تسجل أي حالات حوادث، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر ومخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

رياح سطحية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران ومرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و لغبار تحد من مدة الرؤية الأفقية على شمال ووسط المملكة.

كمية الأمطار التي هطلت على المنطقة

أبها خفيفة

السودة متوسطة

سراة عبيدة خفيفة

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الحرجة متوسطة

مناطق شملتها التنبيهات

نجران

جازان

عسير

الباحة

الشرقية

الرياض