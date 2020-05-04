إقرار مواصفات المناهج وتعديل السلّم التعليمي

خطط تطويرية
تتولى اللجنة مهام إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة، وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، إلى جانب إقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها، والتعديل على المقررات القائمة، إضافة إلى إقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج.
مناهج رقمية
تقر اللجنة معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية، وإقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية التي تقرها اللجنة. وأُسند إلى اللجنة الإشراف على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وإقرار مخرجاته.
مهام اللجنة
إقرار الخطط التطويرية
للمسارات
تطوير وتعديل السلّم التعليمي
التعديل على المقررات القائمة
دعم الخطط الدراسية للمراحل التعليمية
إقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية
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