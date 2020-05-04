21 إستراتيجية للبحوث والتقنية تطورها الصناعات الحربية

نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس أول ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة، بعنوان «المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030»، حيث ناقشت ورشة العمل أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الإنفاق العسكري في المملكة بما يحقق أهداف رؤية 2030.

ركائز إستراتيجية

أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها وتفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من تنظيم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بالبحوث والتقنية والتي حضرها ما يقارب 40 ممثلٍا عن الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف الميمني بقوله: يعتبر قطاع البحوث والتقنية العسكرية أحد الركائز الإستراتيجية الثلاث لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة وهي قطاع الصناعة، وقطاع المشتريات العسكرية، وقطاع البحوث والتطوير والتقنية، حيث نسعى في الهيئة إلى توجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً بأن الهيئة قد تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 21 تقنية عسكرية مستهدفة ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من خلال إستراتيجية قطاع البحوث والتقنية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

بحوث وتقنية

أكد مدير عام البحوث والتقنية العسكرية بالهيئة الدكتور حاتم بن محمد بحيري بأن الهيئة تعمل وبشكل مستمر على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج البحوث والتقنية العسكرية والأمنية لضمان نجاح المنظومة بشكل عام، كالجهات الاكاديمية والتدريبية المعنية بتطوير الكفاءات في القطاع، وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.

وحول التقنيات الـ 21 والتي تستهدف إستراتيجية البحوث والتقنية تطويرها وتوطينها، أكد بحيري أن هذه التقنيات تنطوي تحت 7 مجالات وهي: الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والاتصالات الراديوية، وتقنيات الأمن السبراني، الأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.

توعية وتثقيف

ختم مدير عام البحوث والتقنية العسكرية بالهيئة حديثه بقوله «من خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بمشاركة المستخدمين النهائيين من الجهات ذات العلاقة استطعنا ولله الحمد من مشاركة شركائنا من الأجهزة الحكومية أبرز الأنشطة البحثية والتقنية، المستهدفة لدعم ونمو منظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، كما تمكنا من التعريف بالمجالات البحثية والتقنية العسكرية المستهدفة وذات الأولوية».

وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على خطة الأبحاث والتقنية ومواءمتها مع الجهات المستفيدة، وتوعية وتثقيف المستخدمين النهائيين لخدمات قطاع البحوث والتقنية في المملكة، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لأدوارها المعنية بالبحوث والتقنية.

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7 مجالات تقنية

01 الكهرو بصريات

02 الطاقة الموجهة

03 الرادار

04 الاتصالات الراديوية

05 تقنيات الأمن السبراني

06 الأسلحة الكهرو-مغناطيسية

07 الذكاء الاصطناعي