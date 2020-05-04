الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج الملك للتفطير

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم، مستهدفة تفطير مليون صائم عبر توزيع السلال الغذائية وفق إجراءات احترازية، وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، أن الوزارة تنفذ البرنامج هذا العام من خلال مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابعة للوزارة في الدول التالية: جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، إثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، تايلند، البوسنة والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.

خطة إستراتيجية

أشار العريفي إلى أن جميع المكاتب تعمل على مدار الساعة لتنفيذ هذه المشاريع بكل دقه ووفق خطة إستراتيجية وضعتها الوزارة مسبقاً؛ للتركيز على المستحقين وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالتنسيق مع السفارات.

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ولفت النظر إلى أن الوزارة تتلقى وبشكل يومي الكثير من الإشادات والشكر والتقدير للجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة، من القيادات الإسلامية والمفتين والعلماء والجمعيات الخيرية في تلك الدول عبر مكاتبها بالسفارات، إلى جانب مشاركة مختلف وسائل الإعلام الرسمية والأهلية بتلك الدول لتغطيتها والإشادة بها خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالعالم من تفشي وباء فيروس كورونا.

دعم كبير

نوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف بالدعم الكبير الذي يتلقاه البرنامج كل عام من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من ولي عهده الأمين، والذي جعل منه معلماً بارزاً من معالم الخير في شهر رمضان، مشيداً بالمتابعة المستمرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لأعمال وبرامج الوزارة بالخارج.