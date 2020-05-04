تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ومطالبات بتشجيع الاستثمارات السياحية

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏18) وتاريخ 12/‏ 3/‏ 1435. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول التعديل المقترح خلال هذه الجلسة.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏18) وتاريخ 12/‏ 3/‏ 1435.

كما طالب مجلـس الشورى وزارة الاستثمار بتشجيع الاستثمار فـي قطاعات الترفيه، والسياحة والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

مؤشرات محددة

اتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1439/‏ 1440، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.

ودعا المجلس وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.

مهام ونشاطات

طالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة إستراتيجية متكاملة، لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439/‏ 1440، في جلسة سابقة.

ودعا المجلس الهيئة إلى زيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحية الفنية والمالية لمساعدتها في القيام بمهامها، خاصة برامج التواصل الاجتماعي. وطالب مجلس الشورى الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني.

كما طالب المجلس الهيئة بوضع خطة لضبط وترشيد الإنفاق على بعض البنود، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، بما يكفل تحقيق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي.

الغرامات والجزاءات

وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (69/‏18) وتاريخ 20/‏ 5/‏ 1441.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه. كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏36) وتاريخ 29/‏ 12/‏ 1412.

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مرحلة انتقالية

وافق المجلس على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس حول إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام.

مطالبات للإعلام المرئي والمسموع

وضع خطة إستراتيجية متكاملة

تنمية المواهب السعودية

رفع نسبة توطين الوظائف الإعلامية والمساندة

زيادة دعم مهام ونشاطات لجنة تقنين المحتوى الأخلاقي

تقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام

وضع خطة لضبط وترشيد الإنفاق وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي

اتفاقيات ومذكرات

الخدمات الجوية مع موريتانيا

تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع كوريا

تعاون في مجال الحكومة الإلكترونية مع كوريا

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