السعودية اليوم / "الصحة" تنصح بممارسة نشاط بدني يومي لتجنب زيادة الوزن



الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .

ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية "عش بصحة"

كما دعت الصحة الجميع إلى التقليل من تناول الملح في اليوم بحيث لايزيد عن ملعقة شاي صغيرة جداً أي ما يعادل 5 جرامات، لأن كثرة تناول الملح يزيد من الإصابة بأمراض القلب والتوعية الدموية.

وطالبت الجميع بتناول الحساء لأنه وسيلة خفيفة لبدء الإفطار نظراً لسهولة هضمة فهو يُمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن خاصة إذا كان مُعداً من الخضار أوالبقوليات.

// انتهى //

01:51ت م

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الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسقدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية "عش بصحة" [email protected] وحسابها في "تويتر" أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية تجنب زيادة الوزن في رمضان والحرص على ممارسة نشاط بدني يومياً وذلك للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة.كما دعت الصحة الجميع إلى التقليل من تناول الملح في اليوم بحيث لايزيد عن ملعقة شاي صغيرة جداً أي ما يعادل 5 جرامات، لأن كثرة تناول الملح يزيد من الإصابة بأمراض القلب والتوعية الدموية.وطالبت الجميع بتناول الحساء لأنه وسيلة خفيفة لبدء الإفطار نظراً لسهولة هضمة فهو يُمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن خاصة إذا كان مُعداً من الخضار أوالبقوليات.// انتهى //01:51ت م0241

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