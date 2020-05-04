السعودية اليوم / عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل يتخطى 100 ألف شخص



ريو دي جانيرو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 4588 حالة إصابة جديدة بفيروس

وسجلت الوزارة في نفس الفترة 275 حالة وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 7025 حالة وفاة .

وجدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو معارضته لفرض تدابير حجر أمام آلاف من المتظاهرين المساندين له في العاصمة برازيليا، في الوقت الذي سجل تزايد كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

// انتهى //

01:48ت م

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ريو دي جانيرو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 4588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل خلال 24 ساعة الماضية ما يرفع عدد المصابين إلى 101 ألف و 147 حالة .وسجلت الوزارة في نفس الفترة 275 حالة وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 7025 حالة وفاة .وجدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو معارضته لفرض تدابير حجر أمام آلاف من المتظاهرين المساندين له في العاصمة برازيليا، في الوقت الذي سجل تزايد كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.// انتهى //01:48ت م0240

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