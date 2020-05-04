السعودية اليوم / كومان يؤكد أن مجلس وزراء الداخلية العرب حقق العديد من الإنجازات على صعيد تنظيم مجالات السير والوقاية من حوادث المرور



تونس 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020 م واس

عد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن حوادث المرور من أكثر الفواجع إيلامًا في العصر الحديث التي تعاني منها دول العالم كافة والدول العربية خاصة.

وقال الدكتور كومان في رسالة له بمناسبة أسبوع المرور العربي الذي تحتفي به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الدول الأعضاء خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو من كل عام

أن الاحتفال بهذا الأسبوع هذا العام يأتي تحت عنوان "الطريق الآمن مسؤولية مجتمعية" بهدف توعية المواطنين بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية والسلامة من حوادث الطرقات، والتأكيد على ضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية والشعور بالمسؤولية المشتركة، علاوة على بث رسائل توعوية لتنمية روح المسؤولية، وأهمية التعاون مع رجال المرور بهدف تحقيق أقصى مستويات السلامة للسائقين والركاب وللمارة.

وأكد أنه إنطلاقًا من المسؤولية الكبيرة التي يحملها مجلس وزراء الداخلية العرب على صعيد توفير الأمن بمفهومه الشامل في المنطقة العربية، بما يضمن حفظ الأرواح والممتلكات، فأنه يولي موضوع السلامة المرورية ما يستحقه من اهتمام، من خلال البرامج والخطط المختلفة التي يعتمدها، بالإضافة إلى المباديء العامة التي يرسمها.

ولفت الانتباه إلى أن المجلس حقق على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات على صعيد تنظيم مجالات السير، والوقاية من حوادث المرور، وعلاج الآثار التي تنجم عنها، ومن هذه الإنجازات على سبيل الذكر، الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، التي تضمنت جملة من المجالات والبرامج على صعيد السياسة الوطنية، والتعاون العربي والدولي التي يتم تنفيذها وفق خطط مرحلية كانت آخرها الخطة المرحلية السادسة التي اعتمدها المجلس في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر في العام 2018 م، تحقيقًا لهذا الهدف واستمرارًا للعمل على تعزيز إحساس المواطن العربي بمسؤوليته المشتركة في تحقيق السلامة المرورية، ولتطوير التعاون العربي مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المتدخلة في مجال المرور.

وأوضح أن المؤتمر العربي الدوري لرؤساء أجهزة المرور الذي سيعقد خلال هذا العام في دورته الثامنة عشرة في نطاق الأمانة العامة للمجلس يعد مناسبة مهمة لعرض احتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي وتجاربها في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، إضافة إلى عرض خطة عربية نموذجية لتخفيض تلك الحوادث خاصة منها المتعلقة بسائقي الدراجات النارية، كما سيمثل هذا المؤتمر فرصة لعرض تجارب الدول العربية الفضلى في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالسلامة المرورية، نظرًا للمكانة التي أصبحت تحتلها هذه الشبكات في حياة المواطن العربي ولسهولة استخدامها لنشر ثقافة استعمال الطريق بشكل آمن.

وثمن كومان بهذه المناسبة الأدوار العملية والجهود الفعلية التي تبذلها أجهزة المرور في الدول العربية خلال فترة الجائحة الوبائية " فيروس

وأكد أن الطريق الآمن مسؤولية جماعية ومجتمعية يتقاسمها رجل المرور والسائق والراكب والراجل، وهذا ما يحثنا جميعًا كمواطنين ومؤسسات ومنظمات حكومية وغير حكومية، على بذل المزيد من الجهود والمبادرات لتنمية الوعي بأهمية السلامة المرورية في مجتمعاتنا.

// انتهى //

01:24ت م

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تونس 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020 م واسعد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن حوادث المرور من أكثر الفواجع إيلامًا في العصر الحديث التي تعاني منها دول العالم كافة والدول العربية خاصة.وقال الدكتور كومان في رسالة له بمناسبة أسبوع المرور العربي الذي تحتفي به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الدول الأعضاء خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو من كل عامأن الاحتفال بهذا الأسبوع هذا العام يأتي تحت عنوان "الطريق الآمن مسؤولية مجتمعية" بهدف توعية المواطنين بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية والسلامة من حوادث الطرقات، والتأكيد على ضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية والشعور بالمسؤولية المشتركة، علاوة على بث رسائل توعوية لتنمية روح المسؤولية، وأهمية التعاون مع رجال المرور بهدف تحقيق أقصى مستويات السلامة للسائقين والركاب وللمارة.وأكد أنه إنطلاقًا من المسؤولية الكبيرة التي يحملها مجلس وزراء الداخلية العرب على صعيد توفير الأمن بمفهومه الشامل في المنطقة العربية، بما يضمن حفظ الأرواح والممتلكات، فأنه يولي موضوع السلامة المرورية ما يستحقه من اهتمام، من خلال البرامج والخطط المختلفة التي يعتمدها، بالإضافة إلى المباديء العامة التي يرسمها.ولفت الانتباه إلى أن المجلس حقق على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات على صعيد تنظيم مجالات السير، والوقاية من حوادث المرور، وعلاج الآثار التي تنجم عنها، ومن هذه الإنجازات على سبيل الذكر، الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، التي تضمنت جملة من المجالات والبرامج على صعيد السياسة الوطنية، والتعاون العربي والدولي التي يتم تنفيذها وفق خطط مرحلية كانت آخرها الخطة المرحلية السادسة التي اعتمدها المجلس في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر في العام 2018 م، تحقيقًا لهذا الهدف واستمرارًا للعمل على تعزيز إحساس المواطن العربي بمسؤوليته المشتركة في تحقيق السلامة المرورية، ولتطوير التعاون العربي مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المتدخلة في مجال المرور.وأوضح أن المؤتمر العربي الدوري لرؤساء أجهزة المرور الذي سيعقد خلال هذا العام في دورته الثامنة عشرة في نطاق الأمانة العامة للمجلس يعد مناسبة مهمة لعرض احتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي وتجاربها في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، إضافة إلى عرض خطة عربية نموذجية لتخفيض تلك الحوادث خاصة منها المتعلقة بسائقي الدراجات النارية، كما سيمثل هذا المؤتمر فرصة لعرض تجارب الدول العربية الفضلى في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالسلامة المرورية، نظرًا للمكانة التي أصبحت تحتلها هذه الشبكات في حياة المواطن العربي ولسهولة استخدامها لنشر ثقافة استعمال الطريق بشكل آمن.وثمن كومان بهذه المناسبة الأدوار العملية والجهود الفعلية التي تبذلها أجهزة المرور في الدول العربية خلال فترة الجائحة الوبائية " فيروس كورونا " التي طالت بلداننا العربية، مشددًا على أن حوادث المرور ليست مرتبطة بفترة دون أخرى، وأن برامج التوعية بخطورتها ينبغي أن لا تقتصر على أسبوع المرور العربي، بل يجب أن تكون الحملات والأنشطة التوعوية متواصلة طوال العام، وبنفس الرغبة والإرادة والمسؤولية حتى نتمكن من الحد أو على الأقل التخفيف من هذه الكوارث لما فيه سلامة أوطاننا ومواطنينا.وأكد أن الطريق الآمن مسؤولية جماعية ومجتمعية يتقاسمها رجل المرور والسائق والراكب والراجل، وهذا ما يحثنا جميعًا كمواطنين ومؤسسات ومنظمات حكومية وغير حكومية، على بذل المزيد من الجهود والمبادرات لتنمية الوعي بأهمية السلامة المرورية في مجتمعاتنا.// انتهى //01:24ت م0238

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.