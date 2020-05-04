السعودية اليوم / إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط معدات خالف أصحابها تعليمات نهل الرمال



الدمام 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون الحصول على تصريح بذلك.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي أنه جرى اليوم ضبط جرافتين و 15 شاحنة أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقد تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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