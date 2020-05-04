السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : الجهات الأمنية تتلقى بلاغاً عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما وتقبض على المتهم



الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما، وتم - بفضل الله - ، القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.

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