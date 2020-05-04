السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الثامن للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا عبر الاتصال الجماعي



عرعر 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال الجماعي , الاجتماع الثامن للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس

‎وناقش سموه في بداية الاجتماع التقارير والتطورات التي قدمتها اللجنة حول الفيروس، واستعرض الوضع الوبائي للفيروس في المنطقة ، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

كما ناقش الاجتماع جهود الشؤون الصحية للارتقاء بالأداء نحو منشآت صحية آمنة خالية من العدوى لسلامة المرضى والعاملين الصحيين والزائرين ، إضافة إلى تنفيذ تقييم شامل لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات مكافحة العدوى، إلى جانب تنفيذ برنامج للرصد الوبائي لقياس معدلات العدوى في المنشآت الصحية.

‎‎واطلع سموه خلال الاجتماع على تقارير المسح العشوائي للعمالة المتواجدة في الأحياء التي سجلت حالات إيجابية سابقة ومدى فاعلية التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد

// انتهى //

23:42ت م

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عرعر 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال الجماعي , الاجتماع الثامن للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، و القيادات الصحية في المنطقة.‎وناقش سموه في بداية الاجتماع التقارير والتطورات التي قدمتها اللجنة حول الفيروس، واستعرض الوضع الوبائي للفيروس في المنطقة ، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.كما ناقش الاجتماع جهود الشؤون الصحية للارتقاء بالأداء نحو منشآت صحية آمنة خالية من العدوى لسلامة المرضى والعاملين الصحيين والزائرين ، إضافة إلى تنفيذ تقييم شامل لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات مكافحة العدوى، إلى جانب تنفيذ برنامج للرصد الوبائي لقياس معدلات العدوى في المنشآت الصحية.‎‎واطلع سموه خلال الاجتماع على تقارير المسح العشوائي للعمالة المتواجدة في الأحياء التي سجلت حالات إيجابية سابقة ومدى فاعلية التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي ، داعياً الجميع لبذل قصارى جهودهم بمسؤولية وأمانة وإخلاص وإتقان وفق المعايير القياسية العالمية.// انتهى //23:42ت م0224

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