شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3500 علبة دخان لا تحمل أختامًا ضريبية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة أمس، كميات كبيرة من الدخان المهرب والتي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك في مركز غذائي بحي الفلاح شمال العاصمة الرياض، بالإضافة إلى ضبط إحدى المركبات التي كانت متوجهة لتوزيع كميات إضافية.

وصادرت الهيئة جميع الكميات التي كانت مخبأة في المركز الغذائي والمركبة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، والتي يبلغ عددها 3530 علبة دخان، و 33 كرز معسل، تتجاوز قيمتها 500,000 ريال سعودي.

وكانت هيئة الزكاة والدخل قد ضبطت هذه الكميات بعد بلاغ ورد إليها من قبل إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، ولا يزال التنسيق قائماً مع الهيئة العامة للجمارك لإعداد محضر مشترك قبل إصدار عقوبات التهرب الضريبي والجمركي.