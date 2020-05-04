شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3500 علبة دخان لا تحمل أختامًا ضريبية والان نبدء بالتفاصيل
وصادرت الهيئة جميع الكميات التي كانت مخبأة في المركز الغذائي والمركبة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، والتي يبلغ عددها 3530 علبة دخان، و 33 كرز معسل، تتجاوز قيمتها 500,000 ريال سعودي.
وكانت هيئة الزكاة والدخل قد ضبطت هذه الكميات بعد بلاغ ورد إليها من قبل إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، ولا يزال التنسيق قائماً مع الهيئة العامة للجمارك لإعداد محضر مشترك قبل إصدار عقوبات التهرب الضريبي والجمركي.
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