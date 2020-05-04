شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتشار «كورونا» في عمالة مولات جدة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية.

وشددت على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.