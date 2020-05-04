شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1467 مخالفاً للإقامة وأمن الحدود بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة منطقة الرياض، 1467 مخالفاً لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في عددٍ من المواقع المختلفة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 وحتى 9 / 9 / 1441، ضبط 1467 مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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