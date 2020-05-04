شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا لتوجيهات أمير الشرقية.. إطلاق «متجر إلكتروني» للمُزكي والان نبدء بالتفاصيل

- أمين «بر الشرقية» يكشف التفاصيل لـ«اليوم»: أوقفنا الزكوات العينية

تيسيرًا على المزكي أطلقت جميعة البر بالمنطقة الشرقية متجرًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله المزكي التسوق من عدة منتجات ومنها زكاة الفطر، وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان لـ "اليوم"، إن برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، قرر إيقاف استقبال الزكوات العينينة وزيادة الحسابات البنكية لسهولة تحويل الأموال، وافتتاح متجر إلكتروني يستطيع المُزكي أن يتسوق من عدة منتجات منها زكاة الفطر.