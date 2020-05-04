السعودية | فيديو.. "قطار الأقمار" يظهر بسماء السعودية وهذا تفسيره

قال الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء في حديث إلى العربية.نت إن عددا من سكان السعودية ومصر والأردن شاهدوا خلال الأيام الماضية عددا من الأجرام المضيئة، التي ظهرت تتحرك متراصة خلف بعضها كقطار من النجوم، وسببت بعض الإرباك والتساؤل لدى الكثيرين.

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وكشف بأن الحقيقة، أن هذه الأجسام عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس اكس، فالمشروع الذي بدأ من العام الماضي بنشر الأقمار الصناعية الصغيرة، بغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والأنترنت الفضائي بأسعار زهيدة، وقد تم إطلاق ٧ دفعات منها كل دفعة تحمل ٦٠ قمر صناعي، ليتم وضعهم في المدار والخطة مستمرة حتى ١٠ سنوات قادمة، لنشر ١٢ ألف قمر صناعي.

وأضاف أنه عند إطلاق هذه الأقمار تكون في أول أسبوع في مدار منخفض عن الأرض، وتكون متقاربة، لذلك بعد إطلاقها يمكن رؤيتها إذا صادف مرورها بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس بحدود ساعتين.

وقد قامت شركة اسبيس اكس في يوم ٢٢ أبريل بإطلاق الدفعة السابعة، لذلك كانت في نطاق إمكانية الرؤية خلال الأسبوع الماضي، وستبدأ تدريجي بوضعها في مدارها النهائي، وحينها لن ترى مجددًا، وسيتكرر هذا المنظر مع كل إطلاق جديد لهذه الأقمار.