محمد بن مسعود - الدمام - مراعاة وتقديرًا من المؤسسة للظروف الحالية الاستثنائية ‏‫وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس. وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية: - الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط. - أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة. - إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا.المؤسسة العامة للتدريب التقني التدريب التعاوني فيروس كورونا الجديد 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 12:46 AM مراعاة وتقديرًا من المؤسسة للظروف الحالية الاستثنائية Advertisements إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس ‏‫وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي المقبل، من التدريب التعاوني لبرنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس. وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، بشأن التدريب التعاوني مراعاة للظروف الحالية الاستثنائية وجّه المحافظ بإعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل التدريبي القادم فقط من التدريب التعاوني (البكالوريوس / الدبلوم)، وفق الضوابط الآتية: - الإجراء يقتصر على المتدربين المتوقع تخرجهم والمتبقي لهم التدريب التعاوني للفصل القادم فقط. - أن يكون المتدرب على رأس العمل وموضح ذلك في النظام بالمؤسسة. - إحضار ما يثبت أن المتدرب لديه خبرة عملية في مجال التخصص الذي يتدرب عليه حاليًا. الكلمات المفتاحية ، إعفاء المتدربين المتوقع تخرجهم الفصل المقبل من "تعاوني" برنامجي الدبلوم و‫البكالوريوس ،

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