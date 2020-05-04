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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: محمد الزامل
بدأت لجنة التنمية الأهلية بمحافظة الخرمة، توزيع وجبات إفطار الصائمين ضمن مبادرة "فطورك في بيتك"، والتي تستهدف توزيع 8000 وجبة على المقيمين من العمالة الأجنبية خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر لـ"الخليج 365" رئيس لجنة التنمية الأهلية بالخرمة محمد سعود السبيعي، أن اللجنة تنفذ مبادرة "فطورك في بيتك" بتوزيع 400 وجبة يوميًا، وإيصالها للمستفيدين في منازلهم من إخواننا المقيمين بمختلف الجنسيات، والذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وأضاف "السبيعي": "يشارك أعضاء مجلس الإدارة في اللجنة والمتطوعون وفريق عزم التطوعي بالخرمة، ووفق خطط منظمة، وبتطبيق جميع الاحترازات الصحية بتوزيع الوجبات التي تم رصد ثمانية آلاف وجبة ضمن المشاركات التطوعية في هذا الشهر الفضيل". الخرمة فطورك في بيتك شهر رمضان فيروس كورونا الجديد
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 12:44 AMبالفيديو.. "فطورك في بيتك" مبادرة الـ 8 آلاف وجبة للمقيمين بالخرمة
تصوير: محمد الزامل
بدأت لجنة التنمية الأهلية بمحافظة الخرمة، توزيع وجبات إفطار الصائمين ضمن مبادرة "فطورك في بيتك"، والتي تستهدف توزيع 8000 وجبة على المقيمين من العمالة الأجنبية خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر لـ"الخليج 365" رئيس لجنة التنمية الأهلية بالخرمة محمد سعود السبيعي، أن اللجنة تنفذ مبادرة "فطورك في بيتك" بتوزيع 400 وجبة يوميًا، وإيصالها للمستفيدين في منازلهم من إخواننا المقيمين بمختلف الجنسيات، والذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وأضاف "السبيعي": "يشارك أعضاء مجلس الإدارة في اللجنة والمتطوعون وفريق عزم التطوعي بالخرمة، ووفق خطط منظمة، وبتطبيق جميع الاحترازات الصحية بتوزيع الوجبات التي تم رصد ثمانية آلاف وجبة ضمن المشاركات التطوعية في هذا الشهر الفضيل".
، بالفيديو.. "فطورك في بيتك" مبادرة الـ 8 آلاف وجبة للمقيمين بالخرمة ،
المصدر : الخليج 365
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