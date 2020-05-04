، في زمن كورونا.. اختصاصي يقدم 8 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية ،

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تعد الصحة النفسية اكتمالاً للسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد انعدام المرض، وهي باختصار قدرة الإنسان على التكيف مع ضغوط الحياة وقدرته على العمل والعطاء والإنتاج بكفاءة.
وفي هذا الصدد، تطرق اختصاصي العلاج النفسي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مشهور العلي؛ إلى 8 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية؛ وهي: الاحتفاظ بعلاقة قوية مع من حولك لإثراء حياتك، وتخصيص وقت لأنشطة تحبها كممارسة الهوايات التي تجعلك سعيدًا، وتعزيز ثقتك بنفسك.
وقال "العلي": كن نشيطًا وتناول طعامك، فالصحة النفسية والبدنية مرتبطتان ببعضها بعضًا، وتعلم أشياء جديدة، لتدخل في تحدٍ مع نفسك لتحقق أهدافك، فالتعلم يحسن من لياقتك الذهنية ويقوي الثقة ويمنحك شعورًا بالتقدم والإنجاز، ومشاركة الآخرين مشكلاتك حتى لا تشعر بالعزلة.
بالإضافة إلى تخصيص وقت لمساعدة الآخرين من خلال التطوع، فالجهود التي تبذل في تحسين حياة الآخرين تساعد في حياتك أيضًا، وأخيرًا أعرف وتعامل مع حالاتك المزاجية من خلال معرفة الطرق الآمنة والإيجابية للتعبير عن مشاعرك.فيروس كورونا الجديد
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 12:35 AM
كن نشيطًا وتناول طعامك وتعلم أشياء جديدة وساعد الآخرين
تعد الصحة النفسية اكتمالاً للسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد انعدام المرض، وهي باختصار قدرة الإنسان على التكيف مع ضغوط الحياة وقدرته على العمل والعطاء والإنتاج بكفاءة.
وفي هذا الصدد، تطرق اختصاصي العلاج النفسي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مشهور العلي؛ إلى 8 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية؛ وهي: الاحتفاظ بعلاقة قوية مع من حولك لإثراء حياتك، وتخصيص وقت لأنشطة تحبها كممارسة الهوايات التي تجعلك سعيدًا، وتعزيز ثقتك بنفسك.
وقال "العلي": كن نشيطًا وتناول طعامك، فالصحة النفسية والبدنية مرتبطتان ببعضها بعضًا، وتعلم أشياء جديدة، لتدخل في تحدٍ مع نفسك لتحقق أهدافك، فالتعلم يحسن من لياقتك الذهنية ويقوي الثقة ويمنحك شعورًا بالتقدم والإنجاز، ومشاركة الآخرين مشكلاتك حتى لا تشعر بالعزلة.
بالإضافة إلى تخصيص وقت لمساعدة الآخرين من خلال التطوع، فالجهود التي تبذل في تحسين حياة الآخرين تساعد في حياتك أيضًا، وأخيرًا أعرف وتعامل مع حالاتك المزاجية من خلال معرفة الطرق الآمنة والإيجابية للتعبير عن مشاعرك.
، في زمن كورونا.. اختصاصي يقدم 8 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية ،
المصدر : الخليج 365
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