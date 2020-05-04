محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما، وتم - بفضل الله - ، القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة. 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 12:34 AM Advertisements الجهات الأمنية تلقى القبض على معنِّف الفتاتين .. وتحيله للنيابة 1 13 9,077 الجهات الأمنية تلقى القبض على معنِّف الفتاتين .. وتحيله للنيابة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما، وتم - بفضل الله - ، القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، الجهات الأمنية تلقى القبض على معنِّف الفتاتين .. وتحيله للنيابة ،

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