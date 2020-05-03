السعودية | شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن قام بتعنيف شقيقتيه والاعتداء عليهما بالضرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:23 صباحًا, 4 مايو 2020 م المناطق _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما، وتم – بفضل الله – ، القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.

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